У Чернівецькій області фіксується погіршення ситуації з коронавірусом. У регіоні зростає кількість нових хворих та госпіталізованих пацієнтів.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук 17 лютого під час свого відеозвернення у Facebook.

– Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня зростає кількість людей, у яких діагностують коронавірус. У нас вона вже 400 осіб “, – заявив Сергій Осачук.

За його словами, збільшується і кількість госпіталізованих, щодня їх понад 100. Через це зросло навантаження на регіональну медсистему.

– Якщо раніше завантаження було 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1,7 тис. ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу, – додав очільник ОДА.

Найскладніша епідситуація у Чернівцях.

У регіоні розглядають питання про закриття шкіл, такий захід можуть запровадити щонайменше на два тижні.

Коронавірус в Івано-Франківську

Складною ситуація з коронавірусом є й у Івано-Франківську.

У регіоні запроваджуюють обмеження червоної зони.

Детальніше про карантин в Івано-Франківську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Осачук