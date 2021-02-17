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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

У Чернівецькій області “загрозлива” ситуація з Covid-19, у регіоні можуть зачинити школи

У Чернівецькій області фіксується погіршення ситуації з коронавірусом. У регіоні зростає кількість нових хворих та госпіталізованих пацієнтів.

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Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук 17 лютого під час свого відеозвернення у Facebook.

– Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня зростає кількість людей, у яких діагностують коронавірус. У нас вона вже 400 осіб “, – заявив Сергій Осачук.

За його словами, збільшується і кількість госпіталізованих, щодня їх понад 100. Через це зросло навантаження на регіональну медсистему.

– Якщо раніше завантаження було 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1,7 тис. ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу, – додав очільник ОДА.

Найскладніша епідситуація у Чернівцях.

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У регіоні розглядають питання про закриття шкіл, такий захід можуть запровадити щонайменше на два тижні.

Коронавірус в Івано-Франківську

Складною ситуація з коронавірусом є й у Івано-Франківську.

У регіоні запроваджуюють обмеження червоної зони.

Детальніше про карантин в Івано-Франківську читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Осачук

Фото: Dreamstime

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