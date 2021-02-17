У Чернівецькій області фіксується погіршення ситуації з коронавірусом. У регіоні зростає кількість нових хворих та госпіталізованих пацієнтів.
Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук 17 лютого під час свого відеозвернення у Facebook.
– Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня зростає кількість людей, у яких діагностують коронавірус. У нас вона вже 400 осіб “, – заявив Сергій Осачук.
За його словами, збільшується і кількість госпіталізованих, щодня їх понад 100. Через це зросло навантаження на регіональну медсистему.
– Якщо раніше завантаження було 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1,7 тис. ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу, – додав очільник ОДА.
Найскладніша епідситуація у Чернівцях.
У регіоні розглядають питання про закриття шкіл, такий захід можуть запровадити щонайменше на два тижні.
Коронавірус в Івано-Франківську
Складною ситуація з коронавірусом є й у Івано-Франківську.
У регіоні запроваджуюють обмеження червоної зони.
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Джерело: Сергій Осачук