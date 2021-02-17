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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

В Україні продовжує зростати добовий показник – 4 286 нових випадків Covid-19

В Україні за останню добу зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 280 904.

Коронавирус в Украине

Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

За останню добу госпіталізували 2 330 пацієнтів.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, у країні померли 147 людей, загалом – 24 689.

5 927 пацієнтів з Covid-19 одужали. Загалом в Україні 1 128 895 людей одужали.

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За останню добу зробили 64 842 тестування (методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

  • м. Київ – 366 випадків;
  • Вінницька область – 351 випадок;
  • Волинська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 137 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 118 випадків;
  • Закарпатська область – 275 випадків;
  • Запорізька область – 149 випадків;
  • Івано-Франківська область – 646 випадків;
  • Київська область – 185 випадків;
  • Кіровоградська область – 52 випадки;
  • Луганська область – 51 випадок;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 47 випадків;
  • Одеська область – 186 випадків;
  • Полтавська область – 77 випадків;
  • Рівненська область – 139 випадків;
  • Сумська область – 67 випадків;
  • Тернопільська область – 122 випадки;
  • Харківська область – 243 випадки;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Черкаська область – 44 випадки;
  • Чернівецька область – 386 випадків;
  • Чернігівська область – 34 випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 лютого, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, у країні було 1 276 618 випадків. За добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114).

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