В Україні за останню добу зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 280 904.
Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.
За останню добу госпіталізували 2 330 пацієнтів.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, у країні померли 147 людей, загалом – 24 689.
5 927 пацієнтів з Covid-19 одужали. Загалом в Україні 1 128 895 людей одужали.
За останню добу зробили 64 842 тестування (методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).
- м. Київ – 366 випадків;
- Вінницька область – 351 випадок;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 137 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 118 випадків;
- Закарпатська область – 275 випадків;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 646 випадків;
- Київська область – 185 випадків;
- Кіровоградська область – 52 випадки;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 47 випадків;
- Одеська область – 186 випадків;
- Полтавська область – 77 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 122 випадки;
- Харківська область – 243 випадки;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 386 випадків;
- Чернігівська область – 34 випадки.
Коронавірус в Україні
Станом на 16 лютого, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, у країні було 1 276 618 випадків. За добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.
Здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114).