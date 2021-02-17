В Україні за останню добу зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 280 904.

Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

За останню добу госпіталізували 2 330 пацієнтів.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, у країні померли 147 людей, загалом – 24 689.

5 927 пацієнтів з Covid-19 одужали. Загалом в Україні 1 128 895 людей одужали.

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За останню добу зробили 64 842 тестування (методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

м. Київ – 366 випадків;

Вінницька область – 351 випадок;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 118 випадків;

Закарпатська область – 275 випадків;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 646 випадків;

Київська область – 185 випадків;

Кіровоградська область – 52 випадки;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 47 випадків;

Одеська область – 186 випадків;

Полтавська область – 77 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 243 випадки;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 386 випадків;

Чернігівська область – 34 випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 лютого, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, у країні було 1 276 618 випадків. За добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.