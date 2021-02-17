Президент України Володимир Зеленський затвердив підвищення рівня фінансової допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

Очільник країни підписав закон №1176-ІХ, який ухвалила Верховна Рада 2 лютого 2021 року.

Згідно з документом, в Україні зросте розмір щомісячної державної допомоги на дітей, які мають такі проблеми зі здоров’ям:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологія;

онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу;

гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня.

Крім того, допомогу отримуватимуть діти, які отримали тяжкі травми та потребують трансплантації органа, неповнолітні, які потребують паліативної допомоги.

Виплати зростуть з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

Нововведення набуває чинності з наступного року.

Виплати сиротам

Кабмін підвищив стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Гроші виплачуватимуть особам, чиї батьки померли, оголошені померлими, загинули чи зникли безвісти.

Детальніше про соціальні виплати в Україні читайте на Фактах ICTV.