Президент України Володимир Зеленський затвердив підвищення рівня фінансової допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.
Очільник країни підписав закон №1176-ІХ, який ухвалила Верховна Рада 2 лютого 2021 року.
Згідно з документом, в Україні зросте розмір щомісячної державної допомоги на дітей, які мають такі проблеми зі здоров’ям:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- тяжкі вроджені вади розвитку;
- рідкісні орфанні захворювання;
- онкологія;
- онкогематологічні захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкі психічні розлади;
- цукровий діабет І типу;
- гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня.
Крім того, допомогу отримуватимуть діти, які отримали тяжкі травми та потребують трансплантації органа, неповнолітні, які потребують паліативної допомоги.
Виплати зростуть з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.
Нововведення набуває чинності з наступного року.
Виплати сиротам
Кабмін підвищив стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.
Гроші виплачуватимуть особам, чиї батьки померли, оголошені померлими, загинули чи зникли безвісти.
Детальніше про соціальні виплати в Україні читайте на Фактах ICTV.