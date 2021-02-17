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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Збільшення виплат на дітей з тяжкими хворобами: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський затвердив підвищення рівня фінансової допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

Матір і дитина

Очільник країни підписав закон №1176-ІХ, який ухвалила Верховна Рада 2 лютого 2021 року.

Згідно з документом, в Україні зросте розмір щомісячної державної допомоги на дітей, які мають такі проблеми зі здоров’ям:

  • тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • тяжкі вроджені вади розвитку;
  • рідкісні орфанні захворювання;
  • онкологія;
  • онкогематологічні захворювання;
  • дитячий церебральний параліч;
  • тяжкі психічні розлади;
  • цукровий діабет І типу;
  • гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня.

Крім того, допомогу отримуватимуть діти, які отримали тяжкі травми та потребують трансплантації органа, неповнолітні, які потребують паліативної допомоги.

Виплати зростуть з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

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Нововведення набуває чинності з наступного року.

Виплати сиротам

Кабмін підвищив стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Гроші виплачуватимуть особам, чиї батьки померли, оголошені померлими, загинули чи зникли безвісти.

Детальніше про соціальні виплати в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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