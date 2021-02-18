Станом на ранок 18 лютого 2021 року в Україні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу. В Україні продовжує погіршуватися епідситуація, за останню добу зафіксували 6 237 нових хворих.

Серед нових випадків – 413 дітей та 276 медпрацівників.

За останню добу померло 163 українця, за час пандемії – 24 852. Одужало 5 225 осіб, загалом – 1 134 120.

В Україні за день провели 28 941 тест методом ПЛР, за увесь час – 6 625 529.

Кількість нових випадків у регіонах

Вінницька область – 514 випадків;

Волинська область – 163 випадки;

Дніпропетровська область – 205 випадків;

Донецька область – 171 випадок;

Житомирська область – 438 випадків;

Закарпатська область – 500 випадків;

Запорізька область – 88 випадків;

Івано-Франківська область – 799 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 300 випадків;

Миколаївська область – 119 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 156 випадків;

Рівненська область –167 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 17 лютого, в країні виявили 1 280 904 випадки коронавірусу.

Добовий приріст – 4 286 нових хворих.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.