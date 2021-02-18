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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Ситуація з Covid-19 загострюється: статистика коронавірусу в Україні 18 лютого

Станом на ранок 18 лютого 2021 року в Україні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу. В Україні продовжує погіршуватися епідситуація, за останню добу зафіксували 6 237 нових хворих.

лікарня коронавірус

Серед нових випадків – 413 дітей та 276 медпрацівників.

За останню добу померло 163 українця, за час пандемії – 24 852. Одужало 5 225 осіб, загалом – 1 134 120.

В Україні за день провели 28 941 тест методом ПЛР, за увесь час – 6 625 529.

Кількість нових випадків у регіонах

  • Вінницька область – 514 випадків;
  • Волинська область – 163 випадки;
  • Дніпропетровська область – 205 випадків;
  • Донецька область – 171 випадок;
  • Житомирська область – 438 випадків;
  • Закарпатська область – 500 випадків;
  • Запорізька область – 88 випадків;
  • Івано-Франківська область – 799 випадків;
  • Київська область – 231 випадок;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 34 випадки;
  • Львівська область – 300 випадків;
  • Миколаївська область – 119 випадків;
  • Одеська область – 201 випадок;
  • Полтавська область – 156 випадків;
  • Рівненська область –167 випадків;
  • Сумська область – 194 випадки;
  • Тернопільська область – 215 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 44 випадки;
  • Хмельницька область – 202 випадки;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 436 випадків;
  • Чернігівська область – 87 випадків.

коронавірус в україні 18 лютого

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 17 лютого, в країні виявили 1 280 904 випадки коронавірусу.

Добовий приріст – 4 286 нових хворих.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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