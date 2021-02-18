Станом на ранок 18 лютого 2021 року в Україні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу. В Україні продовжує погіршуватися епідситуація, за останню добу зафіксували 6 237 нових хворих.
Серед нових випадків – 413 дітей та 276 медпрацівників.
За останню добу померло 163 українця, за час пандемії – 24 852. Одужало 5 225 осіб, загалом – 1 134 120.
В Україні за день провели 28 941 тест методом ПЛР, за увесь час – 6 625 529.
Кількість нових випадків у регіонах
- Вінницька область – 514 випадків;
- Волинська область – 163 випадки;
- Дніпропетровська область – 205 випадків;
- Донецька область – 171 випадок;
- Житомирська область – 438 випадків;
- Закарпатська область – 500 випадків;
- Запорізька область – 88 випадків;
- Івано-Франківська область – 799 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 300 випадків;
- Миколаївська область – 119 випадків;
- Одеська область – 201 випадок;
- Полтавська область – 156 випадків;
- Рівненська область –167 випадків;
- Сумська область – 194 випадки;
- Тернопільська область – 215 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 17 лютого, в країні виявили 1 280 904 випадки коронавірусу.
Добовий приріст – 4 286 нових хворих.
Детальніше про статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.