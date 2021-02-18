PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Через негоду в Україні обмеження руху на дорогах ще діє на Івано-Франківщині

Через негоду в Україні та сильні снігопади все ще діють обмеження на рух вантажного та великогабаритного автотранспорту на автодорогах Івано-Франківської області.

Через негоду в Україні обмеження руху на дорогах ще діє на Івано-Франківщині

У регіоні досі проводять розчищення доріг для забезпечення нормального руху транспортних засобів.

Обмеження діють на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка).

Читайте
Понад 20 загиблих та удар по вакцинації від Covid-19 - негода в США

За даними ДСНС, до розчищувальних робіт залучені 458 осіб та 337 одиниць техніки. Для моніторингу погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах продовжують чергування 10 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Зі снігових заметів за добу було вивільнено 45 транспортних засобів (з початку негоди – 2,8 тис. одиниць, зокрема 107 карет ШМД та 80 автобусів) та надано допомогу 92 особам (з початку негоди – 5,4 тис. особам).

Негода в Україні

Через снігопади у Карпатах оголосили третій рівень небезпеки та ймовірність сходження лавин.

Негода у Карпатах продовжує вирувати. Майже щодня рятувальники попереджають про погіршення погодних умов та просять не ходити у гори через довготривалі опади.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка