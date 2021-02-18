Курс валют НБУ на 18 лютого 2021 в Україні

В Україні 18 лютого змінився курс валют – трохи подорожчав долар та подешевшало євро.
Станом на 18 лютого 2021 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,90 грн за одиницю. Це на 7 копійок дорожче проти попереднього дня.
Курс євро 18 лютого складає 33,64 грн за одиницю. Це на 13 копійок дешевше порівнюючи з середою 17 лютого.
Курс валют НБУ на 18 лютого 2021
- $1 – 27,90 грн;
- €1 – 33,64 грн;
- 1 польський злотий – 7,47 грн;
- 10 російських рублів – 3,77 грн.
Курс долара у 2021 році
В Україні національна валюта протягом року то залишалася стабільною, то відчувала значні коливання через пандемію коронавірусу. Курс долара та євро в Україні змінювався щодня.
Мінекономіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара буде 28,6 грн за одиницю. Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.