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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Долар подорожчав та євро подешевшало: курс валют в Україні 18 лютого

В Україні 18 лютого змінився курс валют – трохи подорожчав долар та подешевшало євро.

Деньги евро

Станом на 18 лютого 2021 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,90 грн за одиницю. Це на 7 копійок дорожче проти попереднього дня.

Курс євро 18 лютого складає 33,64 грн за одиницю. Це на 13 копійок дешевше порівнюючи з середою 17 лютого.

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Курс валют НБУ на 18 лютого 2021

  • $1 – 27,90 грн;
  • €1 – 33,64 грн;
  • 1 польський злотий – 7,47 грн;
  • 10 російських рублів – 3,77 грн.

Курс валют НБУ на 18 лютого 2021 в Україні

Курс долара у 2021 році

В Україні національна валюта протягом року то залишалася стабільною, то відчувала значні коливання через пандемію коронавірусу. Курс долара та євро в Україні змінювався щодня.

Мінекономіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара буде 28,6 грн за одиницю. Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

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