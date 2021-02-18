Станом на 18 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 513 людей. Всього у столиці 133 347 випадків зараження на Covid-19.

За добу у столиці померло 11 пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 557 померлих. Водночас одужати вдалося 713 хворим, загалом – 90 140.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: