В Україні на лікування хворих на коронавірус у 2021 році виділено близько 10 млрд грн.

Про це під час брифінгу у Києві 18 лютого повідомила заступник директора департаменту Програми медгарантій Національної служби здоров’я Анна Фенчак.

– У 2021 році на лікування коронавірусу передбачено близько 10 млрд грн, – зазначила Анна Фенчак.

За її словами, передбачається надання допомоги за пакетом медичних послуг стаціонарного лікування до періоду завершення карантину і місяць після нього.

Після цього Національна служба здоров’я запропонує оплату медустановам, які будуть реагувати на інфекційні захворювання за окремим пакету медпослуг.

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Боротьба з коронавірусом

Медики, які надають допомогу людям, хворим на коронавірус, повинні отримувати надбавки до основної зарплати.

Так, у Києві передбачили такі виплати з січня 2021 року.

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