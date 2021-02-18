Через складну ситуацію з коронавірусом та карантинні обмеження громадяни України не можуть вільно в’їжджати до Німеччини. Нині діє низка заборон та обмежень. Громадяни України тимчасово не можуть перетинати кордон Німеччини за безвізом з туристичною, приватною чи діловою метою.

Однак є певні категорії громадян, яких можуть пропустити. Детальніше про правила в’їзду до Німеччини для українців читайте на Фактах ICTV.