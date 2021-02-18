Хто може в’їжджати до Німеччини:
- громадяни, які мають посвідку на проживання в Німеччині або візу відповідного типу;
- українці, яким перетин кордону необхідний для лікування чи отримання медичних послуг;
- особи, які відвідують близьких родичів, – другого з подружжя, неповнолітніх дітей, недієздатних батьків у критичній ситуації;
- представники окремих професій за спеціальним запрошенням німецької сторони (науковці, медичні працівники, ІТ-спеціалісти, сезонні працівники сільського господарства);
- партнери у парах, які не перебувають у шлюбі;
- дипломати, урядовці, військовослужбовці (для них окремі правила перетину кордону).
Які документи необхідні:
- закордонний паспорт;
- документи, які підтверджують мету поїздки (посвідка на проживання, підтвердження лікування у медзакладі Німеччини, родинних зв’язків, запрошення);
- підтвердження реєстрації на сайті www.einreiseanmeldung.de (громадяни, які протягом 10 днів до в’їзду перебували у зоні ризику, куди належить й Україна, мають перед прибуттям зареєструватися на сайті та роздрукувати підтвердження).
Тест на коронавірус
Громадяни, які досягли шестирічного віку та протягом останніх 10 днів перебували у країнах із зони ризику, зокрема в Україні, мають перед в’їздом зробити тест на коронавірус.
Пройти тестування треба максимум за 48 годин до в’їзду (момент взяття зішкрібу).
Результати аналізу треба надати в електронній чи письмовій формі німецькою, англійською або французькою мовою.
Документ необхідно зберігати щонайменше протягом 10 днів після перетину кордону.
Карантин після перетину кордону
Громадяни, яким дозволили в’їзд, мають одразу відправитися безпосередньо в пункт призначення та відбути там домашню ізоляцію протягом 10 днів.
Карантин можна припинити не раніше, ніж через п’ять днів після в’їзду шляхом подання негативного результату тесту на коронавірус.
Правила перельоту до Німеччини
Під час перельоту громадяни мають дотримуватися загальних протиепідемічних заходів: носити маски, зважати на соціальну дистанцію.
Крім того, варто дотримуватися правил, встановлених в аеропорту, а також вимог авіакомпанії-перевізника.
Чому можуть не пустити до країни
За офіційною інформацією, остаточне рішення про перетин кордону завжди приймає офіцер федеральної поліції на підставі вивчення документів та співбесіди з громадянином.
Тому варто ретельно вивчити всі правила та підготувати необхідні документи.
Також необхідно дотримуватися правил карантину та не порушувати їх.
Джерело: Генеральне консульство України у Мюнхені, Посольство Федеративної Республіки Німеччина Київ