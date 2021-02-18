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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Сьома річниця розстрілів на Майдані: Україна вшановує пам’ять загиблих

Сім років тому 18 лютого у центрі Києва на Майдані незалежності в центрі Києва почалися найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. Завершилися вони масовими розстрілами.

розстріли на майдані

Саме у цей день вранці мітингувальники організували ходу до Верховної Ради. Вони йшли вимагати обмеження повноважень тодішнього президента України Віктора Януковича шляхом внесення змін до Конституції.

Оскільки коли у 2010 році Віктор Янукович прийшов до влади, то за допомогою рішення Конституційного суду зробив президентсько-парламентську республіку, яка надавала більше повноважень главі держави.

18 лютого 2014 року беркутівці і тітушки застосовували проти мітингувальників вогнепальну зброю і світлошумові гранати. В результаті у той день на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та в Маріїнському парку загинули 23 людини, ще понад 500 отримали тілесні ушкодження.

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Вдень 18 лютого повністю зупинили рух метро. До обіду силовики витіснили євромайданівців з урядового кварталу і приступили до зачистки самого Майдану незалежності. Назвали такі дії антитерористичною операцією, задіяли БТР і водомети.

Ввечері 18 лютого підпалили будинок профспілок. Ситуація була катастрофічна – рятуючись, люди вистрибували з верхніх поверхів палаючої будівлі.

За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло до 83 активістів. Після 20 лютого померло ще понад 20 протестувальників. Так і з’явилася Небесна сотня.

Вранці 18 лютого на алеї Героїв Небесної сотні українці вшановували пам’ять загиблих. Люди принесли державний стяг, квіти та лампадки. Сьогодні ще одну панахиду проведуть о 19.00 біля Михайлівського собору. Після цього відбудеться хода пам’яті.

Революція гідності почалася в Україні у листопаді 2013 року. Тодішній президент Віктор Янукович відмовився від курсу на євроінтеграцію і призупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Такі дії влади викликали супротив у суспільстві, на мирні акції протесту вийшли студенти і громадські активісти. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів. Але протести набували все  більших масштабів після розгонів 30 листопада і тривали до лютого 2014 року.

Закінчились вони втечею Віктора Януковича з України.

Фото: Depositphotos

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