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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

У Києві проходить марш пам’яті Небесної Сотні

У Києві 19 лютого проходить хода пам’яті на вшанування Небесної Сотні.

марш памяти Небесной Сотни

О 19.00 у Михайловському соборі проходила панахида за Небесною Сотнею.

Потім учасники ходи збиралися біля Стіни пам’яті. Далі вони пройдуть таким маршрутом: вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.

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Організатором ходи виступила низка громадських організацій.

Роковини смерті Небесної Сотні

21 листопада 2013 року в Україні розпочалась Революція Гідності, яка тривала 94 дні. Ця революція стала найкривавішою в історії незалежної України. Першу смерть зафіксували 22 грудня 2013 року, один з майданівців помер в результаті побиття правоохоронцями. Ще троє учасників революції загинули у січні під час зіткнень на вулиці Грушевського.

Найкривавіші бої розпочалися саме 18 лютого 2014 року, коли протестувальників почали розстрілювали зі зброї.

До списку Небесної Сотні занесені імена 105 українців.

 

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