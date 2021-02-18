Уже до кінця цього тижня Україна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca, яку раніше замовили в Індії. До країни мають прибути 500 тис. доз речовини.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Щодо AstraZeneca, перші 500 тис. доз, які повинні прибути, я думаю, до кінця тижня вони мають бути в Україні, – заявив Максим Степанов.

Водночас, за його словами, постачання вакцини від Pfizer у межах ініціативи COVAX переноситься на кінець лютого.

– З тих повідомлень, які ми отримали від COVAX, ми розраховуємо на кінець лютого постачання цих 117 доз, – додав міністр.

Вакцинація в Україні

Після 15 лютого 2021 року до України повинні були надійти перші партії вакцини проти коронавірусу.

Однак поки постачання речовини затримується. Водночас у світі активно триває процес імунізації населення.

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