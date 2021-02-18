Вступ України в НАТО: у посольстві США вказали на важливу умову

У посольстві США в Києві назвали важливу умову щодо інтеграції України в НАТО.

Про це йдеться в заяві посольства США.

У відомстві наголосили, що Україні варто прогресивно діяти в питанні важливих реформ.

Також у посольстві наголосили, що Україна – важливий партнер НАТО та має критично важливе значення для безпеки у Чорноморському та Трансатлантичному регіонах.

– Прогрес у важких, але важливих реформах досі необхідний для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України. Ми вітаємо співпрацю України та закріплений у її Конституції намір вступити до НАТО, – заявили в посольстві США.

Україна-НАТО

У 2021 році Україна спільно з НАТО розроблятиме додаткові заходи та практичні кроки для покращення взаємосумісності збройних сил у рамках програми партнерства розширених можливостей.

Зокрема, українські військові отримають можливість навчатися у колег з альянсу, а також проводити спільні навчання.