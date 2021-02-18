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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання

У Києві співробітники Фонду ЮНІСЕФ вчать регіональних координаторів, як правильно отримати, зберігати та розморожувати вакцину від Covid-19.

Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання

Тренінг проводять для того, щоб підготувати персонал у всіх регіонах України до першої хвилі вакцинації препаратами виробництва BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer (BNT162b2), а також AstraZeneca.

У навчанні беруть участь по два представники від області. Вони відповідають за кількість доз, яку отримають, розподіл, розмороження та дотримання холодового ланцюга.

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Після проходження тренігу учасники повинні скласти відповідні тести. Питання стосуються температурних умов зберігання усіх вакцин, які отримає Україна.

  • Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання
  • Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання
  • Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання
  • Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання
Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання / 2 фотографии

Медикам наголошують, що знати ці тонкощі необхідно. Оскільки всі вакцини потребують відповідного температурного режиму зберігання та транспортування від -60°C до -80°C. За температури від +2°C до +8°C вони можуть зберігатися не більше п’яти днів.

Тому проведення вакцинації потрібно розрахувати у такий спосіб, щоб забезпечити вчасне використання вакцини протягом обмеженого часу з неухильним дотриманням вимог холодового ланцюга.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, до кінця цього тижня Україна повинна отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. В країну доставлять 500 тис. доз препарату.

А от постачання вакцини від Pfizer у межах ініціативи COVAX переноситься на кінець лютого.

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