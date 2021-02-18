У Києві співробітники Фонду ЮНІСЕФ вчать регіональних координаторів, як правильно отримати, зберігати та розморожувати вакцину від Covid-19.

Тренінг проводять для того, щоб підготувати персонал у всіх регіонах України до першої хвилі вакцинації препаратами виробництва BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer (BNT162b2), а також AstraZeneca.

У навчанні беруть участь по два представники від області. Вони відповідають за кількість доз, яку отримають, розподіл, розмороження та дотримання холодового ланцюга.

Після проходження тренігу учасники повинні скласти відповідні тести. Питання стосуються температурних умов зберігання усіх вакцин, які отримає Україна.







Як поводитися з Covid-вакциною: у регіональних координаторів почалося навчання / 2 фотографии

Медикам наголошують, що знати ці тонкощі необхідно. Оскільки всі вакцини потребують відповідного температурного режиму зберігання та транспортування від -60°C до -80°C. За температури від +2°C до +8°C вони можуть зберігатися не більше п’яти днів.

Тому проведення вакцинації потрібно розрахувати у такий спосіб, щоб забезпечити вчасне використання вакцини протягом обмеженого часу з неухильним дотриманням вимог холодового ланцюга.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, до кінця цього тижня Україна повинна отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. В країну доставлять 500 тис. доз препарату.

А от постачання вакцини від Pfizer у межах ініціативи COVAX переноситься на кінець лютого.