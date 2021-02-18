Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca та Novavax – це вакцини від коронавірусу, які планує використовувати Україна для імунізації населення.

Ці препарати постачатимуться трьома способами – через глобальну ініціативу COVAX (Україна може безкоштовно отримати вакцини для 8 млн людей), прямі закупівлі у виробників за кошти держбюджету, а також за гроші міжнародних донорів.

Список вакцин, на які очікує Україна

Pfizer-BioNTech

Виробник: біотехнологічна компанія BioNTech (Німеччина) та фармакологічний концерн Pfizer (США).

Де дозволена для повного використання: Швейцарія, Королівство Бахрейн, Саудівська Аравія.

Екстрене використання, дозволене ВООЗ, діє в США, Великій Британії, ЄС, Швейцарії, Аргентині, Австралії, Канаді, Чилі, Мексиці, ОАЕ та в багатьох інших країнах.

Україні у лютому отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech в межах ініціативи COVAX.

16 лютого компанія-розробник подала документи на реєстрацію.

Sinovac Biotech

Виробник: фармацевтичне підприємство Sinovac Biotech (Китай), що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу.

Де дозволена для екстреного використання: Азербайджан, Бразилія, Китай, Чилі, Індонезія, Туреччина.

10 лютого Sinovac подала документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Перша партія має прибути протягом 30 днів після офіційної реєстрації у Китаї, США, Великій Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Бразилії або ж за централізованою процедурою реєстрації Євросоюзу.

AstraZeneca

Виробник: Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca.

Де дозволена для екстреного використання: в Європейському Союзі, Бразилії, Аргентині, Великій Британії, Мексиці та інших країнах.

15 лютого AstraZeneca подала документи на реєстрацію своєї сироватки від коронавірусу в Україні.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford в рамках COVAX.

Novavax

Виробник: фармацевтична компанія Novavax (США).

Нині перепарат на фінальній стадії III фази клінічних випробувань, після завершення якої компанія подаватиме документи до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) для затвердження екстреного використання в I кварталі 2021 року.

Попередньо заявлена ефективність – 89%.

Скільки коштуватимуть вакцини в Україні

Ціни на вакцини від Covid-19 в Україні невідомі, оскільки вони ще не пройшли у нас реєстрацію.

Водночас, за прогнозами голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, орієнтовна вартість китайської вакцини Sinovac в приватних клініках становитиме 700-750 грн.

За його словами, якщо Україна закупляє препарат у компанії-посередника Леккхім по $17,8 за дозу, то з урахуванням усіх витрат, приватні лікарні додадуть десь 200 грн до ціни закупівлі.

Державі доза вакцини Sinovac коштуватиме 504 грн.

Щодо препарату від AstraZeneca, то ціна за дві дози очікується на рівні $5, а вакцина від Pfizer і BioNTech – у ціновому діапазоні $16-19,5.

Ціна за дозу вакцини Novavax американської розробки, яку виготовляє індійська компанія Serum, становитиме $3.

Водночас усі виробники вакцин, які планує використовувати Україна, для формування повноцінного імунітету радять вводити дві дози сироватки.

Джерело: vaccination.covid19