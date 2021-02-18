Залізничні квитки дорожчатимуть щомісяця – як заощадити до 40%

З березня ціни на залізничні квитки в Україні щомісяця підвищуватимуть приблизно на 2%. Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав таке підвищення легкою індексацією і розповів, як можна заощадити під час купівлі квитків на потяг.

Зокрема, міністр порадив українцям купувати квитки заздалегідь. За його словами, це допоможе зекономити чималі гроші.

– У нас буде легка індексація, починаючи з березня-квітня. Це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці. Але якщо ви купуєте квиток заздалегідь, то є можливість отримати до 40% знижки на нього, – зазначив Криклій.

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Крім того, за словами міністра, куплений заздалегідь квиток завдяки знижці обійдеться пасажирам набагато дешевше, ніж є зараз.

Про здорожчання квитків на потяги стало відомо ще у грудні 2020 року. Тоді Укрзалізниця оприлюднила фінансовий план, у якому йшлося про індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця.

За рахунок цього компанія очікує, що додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн.

Джерело: Українське радіо

Фото: Укразалізниця