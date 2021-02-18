PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Залізничні квитки дорожчатимуть щомісяця – як заощадити до 40%

З березня ціни на залізничні квитки в Україні щомісяця підвищуватимуть приблизно на 2%. Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав таке підвищення легкою індексацією і розповів, як можна заощадити під час купівлі квитків на потяг.

укразалізниця

Зокрема, міністр порадив українцям купувати квитки заздалегідь. За його словами, це допоможе зекономити чималі гроші.

– У нас буде легка індексація, починаючи з березня-квітня. Це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці. Але якщо ви купуєте квиток заздалегідь, то є можливість отримати до 40% знижки на нього, – зазначив Криклій.

Читайте
Укрзалізниця запустить новий додаток для купівлі квитків

Крім того, за словами міністра, куплений заздалегідь квиток завдяки знижці обійдеться пасажирам набагато дешевше, ніж є зараз.

Про здорожчання квитків на потяги стало відомо ще у грудні 2020 року. Тоді Укрзалізниця оприлюднила фінансовий план, у якому йшлося про індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця.

За рахунок цього компанія очікує, що додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн.

Джерело: Українське радіо

Фото: Укразалізниця

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору