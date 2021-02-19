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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Ситуація з Covid-19 не поліпшується: статистика коронавірусу в Україні 19 лютого

19 лютого 2021 року в Україні підтвердили 1 293 672 випадки коронавірусу. Епідситуація залишається напруженою, за добу захворів 6 531 українець.

Карантин коронавирус

За останню добу померло від ускладнень ще 120 людей, за час пандемії – 24 972. Одужало 5 857 громадян, загалом – 1 139 977.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 18 лютого, у країні виявили 1 287 141 випадок коронавірусу.

За добу зафіксували 6 237 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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