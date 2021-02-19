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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Для підтримки бізнесу: Європейський банк надасть Україні €700 млн кредитних коштів

Європейський інвестиційний банк зможе надати Україні €700 млн для кредитної допомоги на підтримку бізнесу.

Денис Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, розповідаючи про здобутки політичної частини візиту української делегації до Брюсселя.

– Банк висловив готовність виділити Україні €700 млн для кредитної допомоги під 0,12% річних на підтримку малого та середнього бізнесу.

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Глава уряду наголосив, що зустріч з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойером була результативною.

– Було підписано дві угоди на загальну суму €320 млн, з яких €270 підуть на покращення інфраструктури аеропорту Бориспіль, а €50 млн підуть на закупівлю вакцин та на обладнання для центрів вакцинацій, – зазначив Шмигаль.

Підтримка авіаперевезень

В Україні планують розробити механізми підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Таке доручення надав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Міністерству інфраструктури.

У відомстві до 22 лютого 2021 року мають напрацювати рішення, які б дозволили підтримати українські авіакомпанії, які через коронавірус, запровадження карантинних заходів та значне скорочення пасажиропотоку переживають не найкращі часи.

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