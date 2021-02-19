Очільник МОЗ України Максим Степанов вирушив до Індії з метою провести переговори щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Міністр проведе зустріч з індійським виробником Serum Institute of India.

Йдеться про постачання додаткових доз речовин від компаній AstraZeneca та NovaVax протягом 2021 та 2022 років.

– Основне завдання – до вже законтрактованих 12 млн доз досягти прямих домовленостей на постачання додаткових об’ємів вакцин, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, міністр проконтролює відправку першої партії до України на місці.

Вакцина проти коронавірусу

Максим Степанов повідомив, що до кінця лютого Україна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

До країни мають прибути 500 тис. доз речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Depositphotos, Максим Степанов