Станом на 19 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 544 людей. Всього у столиці 133 891 випадок зараження на Covid-19.

За добу у столиці померло сім пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 564 померлих. Водночас одужати вдалося 897 хворим, загалом – 91 037.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: