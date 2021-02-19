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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Закарпатті закрили 120 шкіл через коронавірус

У Закарпатській області 120 загальноосвітніх навчальних закладів перевели на дистанційне навчання через стрімке поширення коронавірусу в області.

Школа

Про це повідомив керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк.

За його словами, найбільше закритих шкіл для очного навчання на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді.

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Станом на 19 лютого у Закарпатській області було виявлено 397 нових випадків коронавірусу. Цей регіон входить до п’ятірки областей з найвищи добовим показником захворюваності. В області збільшили кількість ліжок для хворих на Covid-19 до 2 тис., Закарпаття на 74% забезпечене киснем.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні вже виявили 1 293 672 випадки коронавірусу. За останню добу зафіксували 6 531 хворих. За день захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

За останню добу померло від ускладнень ще 120 людей, за час пандемії – 24 972. Одужали 5 857 громадян, загалом – 1 139 977.

Впродовж останньої доби в країні провели 26 095 тестів методом ПЛР, загалом – 6 651 624.

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