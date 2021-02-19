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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

НБУ зміцнив гривню: курс валют в Україні на 19 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 лютого.

Курс валют в Украине

Курс долара встановлено на рівні 27,84 грн/$, що на 6 копійок менше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро залишається більш-менш стабільним на рівні 33,6 грн/€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 19.02:

  • $1 – 27,8461 грн;
  • €1 – 33,6478 грн;
  • 1 польський злотий – 7,498 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7795 грн.

Курс валют НБУ на 19 лютого 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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