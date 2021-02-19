Курс валют НБУ на 19 лютого 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 лютого.

Курс долара встановлено на рівні 27,84 грн/$, що на 6 копійок менше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро залишається більш-менш стабільним на рівні 33,6 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.02:

$1 – 27,8461 грн;

€1 – 33,6478 грн;

1 польський злотий – 7,498 грн;

10 російських рублів – 3,7795 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.