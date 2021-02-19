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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Рада підтримала законопроект щодо позачергового обслуговування осіб з інвалідністю

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який забезпечує позачергове обслуговування людей з інвалідністю та позачерговий пропуск їх через кордон.

Верховна Рада

Проект закону №4113 підтримав 331 нардеп.

Відповідний документ передбачає надання права обслуговування осіб з інвалідністю позачергово в будь-яких касах, установах і організаціях, які надають соціальні послуги населенню.

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Також проект закону пропонує забезпечити позачерговий пропуск осіб з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, які їдуть на лікування, і не більше двох супроводжуючих через кордон чи контрольні пункти в’їзду на тимчасово окупованих територіях.

Українці у разі часткової або повної втрати здоров’я мають право на оформлення пенсії з інвалідності. Факти ICTV пояснили, як правильно це зробити та які документи необхідно зібрати.

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