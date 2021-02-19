Наразі є кілька причин зростання кількості нових випадків коронавірусу в Івано-Франківській та інших західних областях України.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко.

– Ми помічаємо, що люди пізно звертаються до лікарів – на сьомий-десятий день хвороби. Це призводить до того, що Covid-19 у пацієнтів фіксують на стадії середньої або критичної важкості. У такому стані хворі потребують киснезалежної терапії і перебування в реанімаційному відділені. Тому лікарні заповнюються надто швидко.

Другою причиною різкого збільшення кількості хворих у західних областях певним чином є зимовий туризм.

Віктор Ляшко пояснив: хворі на коронавірус туристи приїжджають в готелі або ресторани, де інфікують персонал. Водночас персонал заражає один одного і це сприяє спалаху хвороби.

Саме тому на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення на тиждень призупинити всю розважальну інфраструктуру і закрити всі заклади громадського харчування.

Крім того, з 22 лютого в Івано-Франківській області вводять обмеження червоної зони карантину. Вони передбачають, що заклади громадського харчування працюватимуть лише на виніс.

Розважальні заклади, спортивні зали, нічні клуби та кінотеатри не зможуть приймати відвідувачів. А учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.