Синхронізація енергосистеми України з ЄС: Рада підтримала закон

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про сертифікацію оператора системи передачі (ОСП) Укренерго за моделлю ISO (Independent System Operator).
За документ №3364-1-д проголосували 274 нардепи.
Згідно зі змінами, ОСП зможе бути не лише власник системи передачі, як було раніше, а й суб’єкт господарювання державної форми власності, якому передали права на її управління.
Він дозволить синхронізувати роботу енергосистеми України з енергосистемами країн Європи, яка запланована на 2023 рік.
Що передбачає документ?
- проведення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог третього енергопакету ЄС за моделлю відокремлення ISO;
- обов’язки регулятора, ОСП та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO;
- вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП у частині розроблення і запровадження програми відповідності.