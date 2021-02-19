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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Синхронізація енергосистеми України з ЄС: Рада підтримала закон

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про сертифікацію оператора системи передачі (ОСП) Укренерго за моделлю ISO (Independent System Operator).

Синхронізація енергосистеми України з ЄС: Рада підтримала закон

За документ №3364-1-д проголосували 274 нардепи.

Згідно зі змінами, ОСП зможе бути не лише власник системи передачі, як було раніше, а й суб’єкт господарювання державної форми власності, якому передали права на її управління.

Він дозволить синхронізувати роботу енергосистеми України з енергосистемами країн Європи, яка запланована на 2023 рік.

Що передбачає документ?

  • проведення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог третього енергопакету ЄС за моделлю відокремлення ISO;
  • обов’язки регулятора, ОСП та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO;
  • вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП у частині розроблення і запровадження програми відповідності.

 

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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