Синхронізація енергосистеми України з ЄС: Рада підтримала закон

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про сертифікацію оператора системи передачі (ОСП) Укренерго за моделлю ISO (Independent System Operator).

За документ №3364-1-д проголосували 274 нардепи.

Згідно зі змінами, ОСП зможе бути не лише власник системи передачі, як було раніше, а й суб’єкт господарювання державної форми власності, якому передали права на її управління.

Він дозволить синхронізувати роботу енергосистеми України з енергосистемами країн Європи, яка запланована на 2023 рік.

Що передбачає документ?