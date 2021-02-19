У МОЗ України розповіли, які тарифи працюватимуть для команд, які вакцинуватимуть українців від коронавірусу.

Про це під час брифінгу МОЗ 19 лютого 2021 року розповіла перший заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як.

– Глобальна ставка – 8 247 грн, це медична команда. І тариф за медичну послугу з вакцинації – 25 грн за перше щеплення та 60 грн за друге, повторне, – зазначила Ірина Садов’як.

За її словами, така очікувана вартість зазначених медичних послуг розраховується щомісячно для однієї медичної команди, яка готова провести вакцинацію у межах грачиної кількості пацієнтів, яка складає 1 320 осіб на місяць.

Лікування коронавірусу

У 2021 році в Україні на лікування хворих на коронавірус виділено близько 10 млрд грн.

Таку суму озвучили у Національній службі здоров’я.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.