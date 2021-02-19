В Україні встановили пільгові ставки ввізного мита на деякі товари легкої промисловості.

Верховна Рада прийняла законопроект №4410 за основу і в цілому, який підтримали 307 нардепів. Зміни внесли в розділ XI Митного тарифу України.

Пільгове мито у розмірі 0% встановили на сировину, яку виробляють поза територією України (зокрема на пряжу, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД). Також вводять мито в розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, плетені сітки, шпагат і канати.

Також підвищується мінімальна повна ставка ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості згідно з УКТ ЗЕД.

Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів by Юля Захарченко on Scribd

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