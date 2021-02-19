В Україні встановили пільгові ставки ввізного мита на деякі товари легкої промисловості.
Верховна Рада прийняла законопроект №4410 за основу і в цілому, який підтримали 307 нардепів. Зміни внесли в розділ XI Митного тарифу України.
Пільгове мито у розмірі 0% встановили на сировину, яку виробляють поза територією України (зокрема на пряжу, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД). Також вводять мито в розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, плетені сітки, шпагат і канати.
Також підвищується мінімальна повна ставка ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості згідно з УКТ ЗЕД.
Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів by Юля Захарченко on Scribd
Рада посилила покарання за випалювання сухої трави
Верховна Рада посилила покарання за знищення або пошкодження рослинності, а також випалювання сухої рослинності.
Штраф за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухостою на землях Водного фонду, зокрема в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами для цивільних осіб становить от 3 060 до 6 120 грн, для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.