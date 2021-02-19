PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів

В Україні встановили пільгові ставки ввізного мита на деякі товари легкої промисловості.

Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів

Верховна Рада прийняла законопроект №4410 за основу і в цілому, який підтримали 307 нардепів. Зміни внесли в розділ XI Митного тарифу України.

Пільгове мито у розмірі 0% встановили на сировину, яку виробляють поза територією України (зокрема на пряжу, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД). Також вводять мито в розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, плетені сітки, шпагат і канати.

Читайте
Синхронізація енергосистеми України з ЄС: Рада підтримала закон

Також підвищується мінімальна повна ставка ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості згідно з УКТ ЗЕД.

Україна встановила пільгові ставки ввізного мита на низку товарів by Юля Захарченко on Scribd

Рада посилила покарання за випалювання сухої трави

Верховна Рада посилила покарання за знищення або пошкодження рослинності, а також випалювання сухої рослинності.

Штраф за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухостою на землях Водного фонду, зокрема в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами для цивільних осіб становить от 3 060 до 6 120 грн, для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору