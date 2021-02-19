Верховна Рада прийняла за основу закон про платіжні послуги, яким хочуть врегулювати і модернізувати роботу платіжних систем в Україні, а також імплементувати концепцію відкритого банкінгу.
19 лютого ВР ухвалила відповідний законопроект №4 364 у першому читанні, за нього проголосувало 277 депутатів.
Цим документом планується надати статус законного платіжного засобу цифровим грошам НБУ, а також дати регулятору право на їх випуск. Закон покликаний змінити застарілі підходи до правового регулювання платіжного ринку.
А головне – він впроваджує систему Open banking, яка дасть змогу українським компаніям отримати більше можливостей для розвитку бізнесу.
– Без ухвалення нового закону неможливо забезпечити довгостроковий розвиток платіжного ринку. Це підвищить конкуренцію та якість платіжних послуг для споживачів, – зазначив голова Нацбанку України Кирило Шевченко.
Позачергове засідання ВР
23 лютого депутати Верховної Ради можуть зібратися на позачерговому засіданні на якому обговорюватимуть закон №4531, який повертає проведення конкурсів на посади державної служби.
Наразі депутати чекають офіційного звернення президента.