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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Верховна Рада прийняла за основу закон про платіжні послуги – що зміниться

Верховна Рада прийняла за основу закон про платіжні послуги, яким хочуть врегулювати і модернізувати роботу платіжних систем в Україні, а також імплементувати концепцію відкритого банкінгу.

Верховна Рада

19 лютого ВР ухвалила відповідний законопроект №4 364 у першому читанні, за нього проголосувало 277 депутатів.

Цим документом планується надати статус законного платіжного засобу цифровим грошам НБУ, а також дати регулятору право на їх випуск. Закон покликаний змінити застарілі підходи до правового регулювання платіжного ринку.

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А головне – він впроваджує систему Open banking, яка дасть змогу українським компаніям отримати більше можливостей для розвитку бізнесу.

– Без ухвалення нового закону неможливо забезпечити довгостроковий розвиток платіжного ринку. Це підвищить конкуренцію та якість платіжних послуг для споживачів, – зазначив голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

Позачергове засідання ВР

23 лютого депутати Верховної Ради можуть зібратися на позачерговому засіданні на якому обговорюватимуть закон №4531, який повертає проведення конкурсів на посади державної служби.

Наразі депутати чекають офіційного звернення президента.

Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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