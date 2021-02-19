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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

З 23 лютого на 14 березня: Укрпошта перенесла презентацію марки про ЗСУ

Укрпошта перенесла дату введення в обіг поштових марок Збройні сили України. Сухопутні війська з 23 лютого на 14 березня 2021 року.

укрпошта

Державне підприємство поштового зв’язку планувало ввести в обіг нові марки саме 23 лютого. Цю дату обрали як інфопривід для залучення додаткової уваги, і як ознаку того, що ця сторінка історії у минулому і в сучасній Україні є, що протиставити агресору.

Така ініціатива була сприйнята українцями неоднозначно.

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 – Ми усвідомлюємо чутливість теми і прислухаємося до думки людей, тому погоджуємося з позицією Генерального штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок на 14 березня, у День українського добровольця, – повідомили в Укрпошті.

Окрім того, там повідомили, що за час російської окупації було випущено більше 20 художніх марок патріотичної тематики, серед яких Слава Україні!, що отримала першу премію на міжнародній виставці в Мадриді, Передова, Вони вистояли! Чи не витримав бетон.

В Міністерстві оборони України дату 23 лютого для випуску марки називали відверто недоречною. У свою чергу генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський пояснив, що призначив запуск марки на 23 лютого спеціально.

У Міноборони пояснили, що ця дата асоціюється зі злочинним комуністичним режимом та днем захисника держави-агресора Російської Федерації. Крім того, рішення про дату презентації Укрпошта не погоджувала з Міноборони та Збройними силами України.

Джерело: Укрпошта

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