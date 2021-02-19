Якщо закон, який відновлює конкурси на зайняття посад державної служби, парламент не ухвалить 19 лютого, президент Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання Верховної Ради наступного тижня.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

– Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, – написала вона.

Мендель пояснила, що в разі, якщо Рада не проголосує за внесення відповідних правок до закону Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, працівники багатьох галузей не зможуть отримати зарплати.

– Будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, зокрема шахтарів, енергетиків і всіх, чиї виплати узгоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства і державні відомства, – додала вона.

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За її словами, процедура проведення конкурсів свого часу була заблокована непродуманими правками.

Наприкінці січня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що відкриває інформацію про зарплати в державних установах.

Згідно з документом, державні підприємства та компанії, в статутному капіталі яких понад 50% акцій належить державі або територіальній громаді будуть змушені публікувати інформацію про розмір зарплати, винагороду керівника, заступника керівника, членів наглядових рад та виконавчого органу. Проте закон ще має пройти друге читання.