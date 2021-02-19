Президент України Володимир Зеленський започаткував конкурс із обрання кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України.

До конкурсної комісії увійдуть фахівці у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію й значний досвід роботи.

Щоб стати кандидатом на посаду судді Європейського суду з прав людини від України, потрібно:

бути громадянином України із високими моральними якостями,

мати вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста),

мати досвід роботи у сфері права та/або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років ,

у сфері права та/або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод , ґрунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практику Європейського суду з прав людини,

вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Кандидатом не може бути особа, яка:

на момент подання документів для участі в конкурсі досягла 65 років;

визнана судом недієздатною;

має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;

має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення.

Оголошення про проведення конкурсу конкурсна комісія розмістить у двотижневий термін у загальнодержавних друкованих ЗМІ та на сайті президента.

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Конкурс складатиметься із перевірки рівня володіння офіційними мовами Ради Європи та співбесіди.

Трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України конкурсна комісія обере відкритим голосуванням більшістю голосів.

Про результати повідомлять президенту, а потім МЗС подасть список претендентів до Ради Європи.

Порушення прав учасників Євромайдану

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення за п’ятьма позовами громадян України проти держави щодо порушення прав учасників Євромайдану.

За всіма позовами судді ЄСПЛ визнали, що права українців, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, були порушені.