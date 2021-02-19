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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Зсунуті терміни поставки суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію – Шмигаль

Вакцинація проти коронавірусу в Україні може початися найближчим часом.

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Таку впевненість висловив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

– Упевнений, що зсунуті терміни поставки вакцини суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію, і вона почнеться найближчим часом, – сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що Україна все ще сподівається отримати вакцину в лютому.

– Ми розраховуємо на перші партії в лютому. Уже наприкінці лютого – початку березня в Україну надійдуть перші партії Pfizer BioNTech в кількості 117 тис. доз – це остання інформація, – сказав він.

Тим часом очільник МОЗ України Максим Степанов вирушив до Індії з метою проведення переговорів щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Міністр проведе зустріч з індійським виробником Serum Institute of India.

Йдеться про постачання додаткових доз речовин від компаній AstraZeneca та NovaVax протягом 2021 та 2022 років.

Фото: Pixabay

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