В Івано-Франківській області розгортають блокпости через складну епідеміологічну ситуацію. В окремих населених пунктах діятиме особливий режим в’їзду та виїзду. Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій.

На карантинних пунктах медики будуть перевіряти стан здоров’я та міряти температуру громадянам, які подорожують. У разі виявлення ознак захворювання, їх відправлятимуть до лікарень.

Всього на Прикарпатті утворять 16 карантинних постів. Більшість з них працюватимуть з 6.00 до 21.00, п’ять пунктів будуть цілодобовими.

На блок-постах чергуватимуть медики, поліцейські та представники Національної гвардії.

Протокол Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС by Lyuda Bogdanova on Scribd

Коронавірус на Івано-Франківщині

Через велику кількість хворих на коронавірус в Івано-Франківській області ввели червону зону карантину. Учні старших класів будуть навчатися дистанційно.

Заклади харчування можуть продавати їжу лише навинос. Які ще діють обмеження на Івано-Франківщині, читайте на Фактах ICTV.