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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

415 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 20 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 415 людей. Усього у столиці 134 306 випадків зараження на Covid-19.

коронавірус в україні

За добу в столиці померло троє пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 567 померлих. Водночас одужати вдалося 745 хворим, загалом – 91 782.

Хто захворів: 

  • 241 жінка віком від 18 до 90 років;
  • 155 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;
  • 10 дівчаток віком від 9 до 17 років та дев’ять хлопчиків від 9 до 17 років.

До стаціонарів медзакладів за добу госпіталізували 55 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49) районах.

коронавірус у Києві 20.02.2021

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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