Станом на 20 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 415 людей. Усього у столиці 134 306 випадків зараження на Covid-19.
За добу в столиці померло троє пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 567 померлих. Водночас одужати вдалося 745 хворим, загалом – 91 782.
Хто захворів:
- 241 жінка віком від 18 до 90 років;
- 155 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;
- 10 дівчаток віком від 9 до 17 років та дев’ять хлопчиків від 9 до 17 років.
До стаціонарів медзакладів за добу госпіталізували 55 хворих на коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.