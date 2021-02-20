Станом на 20 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 415 людей. Усього у столиці 134 306 випадків зараження на Covid-19.

За добу в столиці померло троє пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 567 померлих. Водночас одужати вдалося 745 хворим, загалом – 91 782.

Хто захворів:

241 жінка віком від 18 до 90 років;

155 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;

10 дівчаток віком від 9 до 17 років та дев’ять хлопчиків від 9 до 17 років.

До стаціонарів медзакладів за добу госпіталізували 55 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: