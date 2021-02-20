На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь

В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.
Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.
Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.
Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.
Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на короновірус.Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням.Сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі pic.twitter.com/K74A946zE8
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 20, 2021
Коронавірус в Івано-Франківській області
В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях та кабінетах лікарів.
Саме з цієї причини у Львівській області місцеві лікарні приймають Covid-пацієнтів з області. На території Івано-Франківської області діє червоний рівень карантинної зони. В області один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тис. населення.
Фото: Арсен Аваков
Джерело: Арсен Аваков