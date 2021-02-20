PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь

В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.

На Прикарпатті просто неба розгорнули мобільний Covid-шпиталь

Госпіталь складається з декількох модулів. Зокрема мобільний Covid-шпиталь має 120 ліжкомісць, які укомплектували потрібним для лікування медичним обладнанням.

Сили Міністерства внутрішніх справ України працюють у посиленому режимі.

Читайте
Ляшко терміново виїде на Івано-Франківщину через ситуацію з Covid-19

Таким чином прагнуть подолати спалах небезпечної хвороби на території Івано-Франківської області та України загалом.


Коронавірус в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях та кабінетах лікарів.

Саме з цієї причини у Львівській області місцеві лікарні приймають Covid-пацієнтів з області. На території Івано-Франківської області діє червоний рівень карантинної зони. В області один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тис. населення.

Фото: Арсен Аваков

Джерело: Арсен Аваков

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору