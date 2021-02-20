Станом на 20 лютого в Україні зафіксовано 1 299 967 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 6 295 осіб, зокрема 223 медичні працівники та 429 дітей.

Кількість смертей за день збільшилася на 73, загалом за період пандемії зареєстровано 25 045 летальних випадків.

Протягом минулої доби було проведено 67 017 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 225 пацієнтам. Водночас вилікуватися вдалося уже 1 144 516 українцям, за останню добу одужали 4 539 людей.

Коронавірус в Україні – ситуація у регіонах

Найбільше хворих зафіксовано в Івано-Франківській (+738), Вінницькій (+554) та Чернівецькій (+522) областях.

м. Київ – +415;

Вінницька область – +554 ;

; Волинська область – +166;

Дніпропетровська область – +290;

Донецька область – +168;

Житомирська область – +369;

Закарпатська область – +414;

Запорізька область – +132;

Івано-Франківська область – +738;

Київська область – +325;

Кіровоградська область – +42;

Луганська область – +45;

Львівська область – +420;

Миколаївська область – +163;

Одеська область – +144;

Полтавська область – +138;

Рівненська область – +142;

Сумська область – +143;

Тернопільська область – +203;

Харківська область – +280;

Херсонська область – +35;

Хмельницька область – +210;

Черкаська область – +127;

Чернівецька область – +522;

Чернігівська область – +110.

Коронавірус у світі

У світі станом на 19 лютого зареєстровано 109 997 288 випадків коронавірусу, за останню добу захворіли 384 448 мешканців планети.

Лідерами за кількістю інфікувань залишаються США, Індія та Бразилія. Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17 місце.

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