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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Стріляли з мінометів і гранатометів: на Донбасі п’ять обстрілів за добу

Минулої доби, 19 лютого, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Українські військові стріляли у відповідь на провокації окупантів.

Донбас, ООС

Обстріли пройшли поблизу смт Зайцеве Донецької області – бойовики застосовували міномети. Неподалік населеного пункту Луганське стріляли з гранатометів.

У районі селища Південне російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Крім того, біля населеного пункту Водяне ворог дистанційно замінував територію ЗСУ.

Станом на ранок 20 лютого в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксували один обстріл. Про факти порушення мирних домовленостей повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

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Загибель військового ЗСУ

11 лютого на Донбасі загинув український військовий. У бійця ЗСУ вистрілив ворожий снайпер, медики надали йому допомогу, однак він помер під час евакуації.

Трагедія трапилася поблизу населеного пункту Горлівка.

Джерело: Штаб ООС

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