21 лютого головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відвідає Чернігівську область, щоб перевірити готовність складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої вакцинуватимуть першими.

За його словами, мобільні бригади вже знають, яку кількість вакцин та для якого закладу охорони здоров’я необхідна.

– Організаційно ми готові до прибуття будь-якого типу та кількості вакцин, – запевняє Віктор Ляшко. – Під час наради з регіональними координаторами узгодили останні штрихи внутрішньообласної логістики. Також сьогодні провели окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів.

Після прибуття вакцини до обласних складів її розвозитимуть одночасно 11 машин.

У день розвезення вакцину отримають 7 областей – Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ, інші регіони – наступного дня.

Головний санлікар наголосив, що Національна служба здоров’я України укладатиме договори із медзакладами, які відповідають всім вимогам для проведення вакцинації від Covid-19 та сплачуватимуть їм кошти за надані послуги.

Фінансування передбачене в Програмі медичних гарантій на 2021 рік в окремому пакеті вакцинації проти Covid-19.

У перший місяць НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн на одну мобільну команду медиків. Далі медичний заклад отримуватиме доплату за фактичну кількість провакцинованих осіб – 25 грн за першу дозу введеної вакцини й 60 грн – за другу.

Дані про вакцинацію вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я, і лише на підставі цієї інформації НСЗУ оплачуватиме фактично надані послуги.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зсунуті терміни постачання вакцини суттєво не вплине на вакцинацію проти Covid-19 в Україні.

Уряд розраховує уже наприкінці лютого – на початку березня в Україну отримати 117 тис. доз препарату Pfizer BioNTech.

Спершу в Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що старт вакцинації в Україні почнеться 15 лютого.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: МОЗ