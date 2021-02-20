Алкоголізм давно став не просто захворюванням, яке негативно впливає на організм, а й соціальним фактором, який руйнує життя людей. Водночас межі між “я випиваю трішки” і “у мене сформувалася залежність” майже немає.

Разом із доктором медичних наук, професором, науковим керівником клініки Атос Юрієм Пакіним Факти ICTV вирішили розібратися, що таке алкоголізм, хто у групі ризику і що робити, щоб не стати алкоголіком.

Алкоголізм – це захворювання

Попри те, що багато українців вважають, що алкоголізм – це лише слабкість, спосіб розслабитися або навіть звичка, від якої можна позбутися у будь-який момент, це не так.

Алкоголізм – це захворювання, від якого іноді буває дуже складно вилікуватися.

– Коли людина тривалий час вживає спиртні напої, в її організмі вмикається біохімічний процес. Він звикає до того, що алкоголь синтезує у крові. Потім, коли людина намагається кинути пити, виникає нестійкий настрій: то вона в депресії, то в агресії, то вона гнівається, то почувається пригніченою, – говорить Юрій Пакін.

Водночас організм просто вимагатиме алкоголю, і встояти перед спокусою дуже складно. І якщо людина зривається, існує ризик увійти у запій.

– Запій – це ситуація, коли людина щодня змушена вживати спиртні напої, інакше просто погано почуватиметься, – продовжує професор.

Не потрібно забувати про руйнівні властивості алкоголю. Під його дією організм швидко зношується, що загрожує різними захворюваннями і навіть смертю.

Алкоголік або п’яниця – де межа

Водночас не всіх людей, які випивають, потрібно вважати алкоголіками.

– Алкоголіки – це люди, у які сформувалася чітка залежність від спиртних напоїв. П’яниці – ті, хто часто вживає алкоголь, – пояснює Юрій Пакін.

Межі або ж вимірних показників у термінах або дозах вживання спиртних напоїв між цими двома категоріями не існує.

– Алкоголізм – справа індивідуальна. Буває, у компанії все п’ють однаково, але один став алкоголіком, а другий – все ще п’яниця. У кожного організм реагує по-своєму. І тут немає чіткої межі. Це дуже поступовий процес, – каже фахівець.

Хто у групі ризику

Усі, хто вживає алкоголь, перебувають у групі ризику. У кожного з них може розвинутися алкоголізм.

– Є такий фермент – алкогольдегідрогеназа, він руйнує алкоголь. Якщо його в організмі багато, людина менше п’яніє і витриваліша перед впливом алкоголю, і навпаки, – коментує Юрій Пакін.

Існує думка, що жінки сприйнятливіші до алкоголю, і у них формується стійкіша залежність.

– Це історично, еволюційно склалося. Жіночий організм завжди намагалися оберігати від алкоголю, і у них менше ферменту, який протистоїть алкоголю. Також жінки чутливіші до різних подій, емоційно нестабільні. І у жінки є ще така проблема: якщо вона захотіла випити, її завжди пригостять. А чоловікові ніхто безкоштовно не наливатиме, – доповнює фахівець.

До речі, вважається, що алкогольдегідрогенази менше у людей, які живуть у північних широтах. Мешканці півдня стійкіші до впливу алкоголю. Це також склалося еволюційно, адже у південних широтах люди частіше вирощували виноград і пили вино.

Як не спитися

Щоб не стати алкоголіком, потрібно не зловживати спиртними напоями. Це золоте правило, і альтернатив немає.

– У мене дуже часто запитують: що робити, щоб не стати алкоголіком. Я завжди відповідаю: хлопці, робіть перерви. Що довші, то краще, – підсумовує Юрій Пакін.

Як шкідливі звички знищують людину

Алкоголь негативно впливає на організм людини.

Він може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям і навіть смерті.

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