Станом на 21 лютого 2021 року в Україні виявили 1 304 456 випадків коронавірусу. За добу епідситуація у країні значно поліпшилася, зафіксували 4 489 нових випадків.

За день захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

За добу померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.

Протягом останньої доби в країні провели 19 616 тестів методом ПЛР, загалом – 6 700 971.

Коронавірус в регіонах

Вінницька область – 482 випадки;

Волинська область – 96 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 365 випадків;

Закарпатська область – 281 випадок;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 618 випадків;

Київська область – 243 випадки;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 147 випадків;

Одеська область – 133 випадки;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 91 випадок;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 197 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 171 випадок;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 320 випадків;

Чернігівська область – 77 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 20 лютого 2021 року, у країні зафіксували 1 299 967 випадків.

Добовий приріст – 6 295 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.