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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Ситуація з Covid-19 значно поліпшилася: статистика коронавірусу в Україні 21 лютого

Станом на 21 лютого 2021 року в Україні виявили 1 304 456 випадків коронавірусу. За добу епідситуація у країні значно поліпшилася, зафіксували 4 489 нових випадків.

Ситуація з Covid-19 значно поліпшилася: статистика коронавірусу в Україні 21 лютого

За день захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

За добу померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.

Протягом останньої доби в країні провели 19 616 тестів методом ПЛР, загалом – 6 700 971.

Коронавірус в регіонах

  • Вінницька область – 482 випадки;
  • Волинська область – 96 випадків;
  • Дніпропетровська область – 223 випадки;
  • Донецька область – 92 випадки;
  • Житомирська область – 365 випадків;
  • Закарпатська область – 281 випадок;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 618 випадків;
  • Київська область – 243 випадки;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 243 випадки;
  • Миколаївська область – 147 випадків;
  • Одеська область – 133 випадки;
  • Полтавська область – 49 випадків;
  • Рівненська область – 91 випадок;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 162 випадки;
  • Харківська область – 197 випадків;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 171 випадок;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 320 випадків;
  • Чернігівська область – 77 випадків.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 20 лютого 2021 року, у країні зафіксували 1 299 967 випадків.

Добовий приріст – 6 295 нових хворих.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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