Станом на 21 лютого 2021 року в Україні виявили 1 304 456 випадків коронавірусу. За добу епідситуація у країні значно поліпшилася, зафіксували 4 489 нових випадків.
За день захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.
За добу померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.
Протягом останньої доби в країні провели 19 616 тестів методом ПЛР, загалом – 6 700 971.
Коронавірус в регіонах
- Вінницька область – 482 випадки;
- Волинська область – 96 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 92 випадки;
- Житомирська область – 365 випадків;
- Закарпатська область – 281 випадок;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 618 випадків;
- Київська область – 243 випадки;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 243 випадки;
- Миколаївська область – 147 випадків;
- Одеська область – 133 випадки;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Рівненська область – 91 випадок;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Харківська область – 197 випадків;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 171 випадок;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Чернівецька область – 320 випадків;
- Чернігівська область – 77 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 20 лютого 2021 року, у країні зафіксували 1 299 967 випадків.
Добовий приріст – 6 295 нових хворих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.