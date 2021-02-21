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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим – Ляшко

Безкоштовну вакцину від коронавірусу в Україні зможуть отримати усі охочі.

Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим – Ляшко

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко у Чернігові.

– Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується, – сказав він.

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Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та неможливість щепити всіх одночасно, уряд розробив дорожню карту з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам критичних для держави структур.

А от щеплення проти коронавірусу дітям взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препараті не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Коли вакцина прибуде в Україну

Дата постачання вакцини від коронавірусу AstraZeneca відома, але її оголосять тоді, коли літак із нею сяде в аеропорту Бориспіль.

Графік постачання препарату в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.

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