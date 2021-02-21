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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

До України їде Covid-вакцина. Степанов проконтролював відвантаження першої партії

До України з Індії відправилася перша партія вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).

вакцинація

Очільник МОЗ України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

– Нині вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою у Стамбулі. І вже днями вакцина прибуде до України, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, під час транспортування речовини дотримуватимуться необхідні вимоги.

Тому до України прибуде якісна вакцина, додав він.

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Вакцинація проти коронавірусу

Очільник МОЗ України Максим Степанов особисто поїхав до Індії, що проконтролювати постачання першої партії вакцини проти коронавірусу до України.

Крім того, він мав домовитися про постачання речовини до країни, які відбуватимуться надалі.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Depositphotos

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