Міністерство соціальної політики перерахувало 322 млн, як компенсацію за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тис. громадян.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у соціальних мережах.
– Уряд продовжує працювати над розв’язанням тарифного питання. Як обіцяли, держава не залишила людей без підтримки, – зазначив він.
1 січня прем’єр-міністр заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію.
29 січня Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 млрд грн компенсацій для громадян з електропостачанням.
До слова, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передання електроенергії.
З квітня 2021 року вартість становитиме до 316,08 грн за МВт-год з чинних 293,93 грн за МВт-год.
Джерело: Денис Шмигаль