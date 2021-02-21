Міністерство соціальної політики перерахувало 322 млн, як компенсацію за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тис. громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у соціальних мережах.

– Уряд продовжує працювати над розв’язанням тарифного питання. Як обіцяли, держава не залишила людей без підтримки, – зазначив він.

1 січня прем’єр-міністр заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію.

29 січня Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 млрд грн компенсацій для громадян з електропостачанням.

До слова, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передання електроенергії.

З квітня 2021 року вартість становитиме до 316,08 грн за МВт-год з чинних 293,93 грн за МВт-год.

Джерело: Денис Шмигаль