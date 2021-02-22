Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області спричинили іноземні туристи, що приїхали у Буковель, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на всеукраїнському форумі Україна 30. Інфраструктура.

Він також додав, що за розрахунками головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, приріст кількості хворих очікували приблизно з 5 по 10 лютого, але хвиля захворюваності почалася пізніше.

На думку Тимошенка, саме іноземні туристи стали джерелом хвороби, якою стрімко почали інфікуватись місцеві жителі.

Наразі, за словами посадовця, ситуація в області взята під контроль.

– Ліжкомісця знайшли, працюємо, техніка є, кисень є. Сподіваюсь, що ми зіб’ємо цю хвилю в Івано-Франківській області і в інших областях також, – сказав Кирило Тимошенко.

Коронавірус на Прикарпатті

З 22 лютого запроваджено обмеження червоної зони на території Івано-Франківської області.

До такого кроку влада вдалася через стрімке зростання кількості хворих та катастрофічну нестачу ліжок. Хворих з Івано-Франківщини приймають у Львівських лікарнях та в першому в Україні мобільному-госпіталі.