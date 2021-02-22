Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль чекає пояснень від віце-прем’єра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського щодо фото, де він поруч із головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.

Шмигаль виклав відповідний знімок Уруського з Кадировим у Facebook.

— Чекаю від Олега Уруського термінових пояснень, – написав Шмигаль.

Ймовірно, що знімок Уруського та Кадирова було зроблено 21 лютого під час міжнародної виставки зброї IDEX-2021 в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Джерело: Денис Шмигаль