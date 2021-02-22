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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Гроші брали тільки для пріоритетних питань: Зеленський про витрати Covid-фонду

З початком епідемії коронавірусу в Україні необхідно було обмежити роботу всіх інших соціальних програм. Але пізніше їх почали розморожувати.

володимир зеленський

Серед пріоритетних опинилася і програма Велике будівництво, оскільки у разі її повної зупинки був ризик втратити близько 190 тис. робочих місць.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Інфраструктура, пояснюючи, чому гроші з Covid-фонду брали для інших потреб.

– Не було окремого фонду. Фонд для боротьби з коронавірусом – це були всі програми. Ми поставили межі: не можна брати гроші. Беремо гроші звідти тільки на те і туди, що зараз пріоритетно, – пояснив президент.

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Також президент додав, що гроші брали не тільки на дороги, а й на соціальну допомогу, армію, оновлення техніки.

У квітні 2020 року народні депутати ухвалили законопроект, який передбачав створення Фонду боротьби з коронавірусом у державному бюджеті.

Передбачалося, що кошти з нього виділятимуть на закупівлю медичних засобів, виплату додаткових коштів медичним працівникам, доплати окремим категоріям працівників, матеріальну допомогу безробітнім.

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