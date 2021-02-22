Hyundai планує поставити Україні 10 швидкісних поїздів

Південнокорейська компанія Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці.

Представник Hyundai Юн Сук Чой на форумі Україна 30. Інфраструктура заявив, що коропорація зацікавлена в залізничних проектах України, особливо в будівництві швидкісної залізниці.

Тому Hyundai готова поставити 10 нових поїздів з 90 вагонами та профінансувати декілька залізничних проектів України.

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Представник Hyundai додав, що вони мають намір почати детальні переговори про можливість інвестувати в Україну і передати технології для локалізації виробництва основних вузлів.

Також під час форуму президент Володимир Зеленський анонсував запуск в Україні City Express – нового проекту приміського сполучення.

Перший етап проекту City Express включає Київ, Харків та Дніпро.