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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Кількість хворих зменшилась: в Україні виявили за добу 3 206 нових випадків Covid-19

Станом на ранок 22 лютого на коронавірус в Україні захворіли 1 307 662 осіб. За добу зафіксували 3 206 нових випадків. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

коронавірус, карантин

За минулу добу померло 53 людини, за весь час пандемії – 25 156. Вдалось подолати коронавірусну інфекцію 1 353 українцім, загалом одужали 1 147 426 осіб.

За добу здійснено 20 183 тестувань (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 328 випадків;
  • Волинська область – 75 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 285 випадків;
  • Закарпатська область – 233 випадки;
  • Запорізька область – 50 випадків;
  • Івано-Франківська область – 515 випадків;
  • Київська область – 166 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 279 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 124 випадки;
  • Полтавська область – 75 випадків;
  • Рівненська область – 36 випадків;
  • Сумська область – 60 випадків;
  • Тернопільська область – 129 випадків;
  • Харківська область – 50 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 38 випадків;
  • Чернівецька область – 259 випадків;
  • Чернігівська область – 27 випадків.

Коронавіру в Україні

Станом на 21 лютого 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 4 489 осіб.

За день захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники. За добу померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.

Найбільше випадків коронавірусу 21 лютого виявили у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

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