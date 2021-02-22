Станом на ранок 22 лютого на коронавірус в Україні захворіли 1 307 662 осіб. За добу зафіксували 3 206 нових випадків. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

За минулу добу померло 53 людини, за весь час пандемії – 25 156. Вдалось подолати коронавірусну інфекцію 1 353 українцім, загалом одужали 1 147 426 осіб.

За добу здійснено 20 183 тестувань (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 328 випадків;

Волинська область – 75 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 285 випадків;

Закарпатська область – 233 випадки;

Запорізька область – 50 випадків;

Івано-Франківська область – 515 випадків;

Київська область – 166 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 279 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 124 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 36 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 129 випадків;

Харківська область – 50 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 38 випадків;

Чернівецька область – 259 випадків;

Чернігівська область – 27 випадків.

Коронавіру в Україні

Станом на 21 лютого 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 4 489 осіб.

За день захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники. За добу померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.

Найбільше випадків коронавірусу 21 лютого виявили у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Чернівецькій та Закарпатській областях.