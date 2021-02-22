Станом на ранок 22 лютого на коронавірус в Україні захворіли 1 307 662 осіб. За добу зафіксували 3 206 нових випадків. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.
За минулу добу померло 53 людини, за весь час пандемії – 25 156. Вдалось подолати коронавірусну інфекцію 1 353 українцім, загалом одужали 1 147 426 осіб.
За добу здійснено 20 183 тестувань (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Київська область – 166 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 124 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків.
Коронавіру в Україні
Станом на 21 лютого 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 4 489 осіб.
За день захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники. За добу померло 58 людей, за час пандемії – 25 103. Одужало за день 1 557 пацієнтів, загалом – 1 146 073.
Найбільше випадків коронавірусу 21 лютого виявили у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Чернівецькій та Закарпатській областях.