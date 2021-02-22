Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

На понеділок, 22 лютого, НБУ встановив курс 27,85 грн/1$.

Після підвищення ціна на євро, згідно з курсом на 22 лютого, становить 33,78 грн/1€.

У порівнянні з п’ятницею, ціна на польський злотий трохи підвищилася, російський рубль, навпаки, трохи подешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.02:

$1 – 27,85 грн;

€1 – 33,78 грн;

1 польський злотий – 7,54 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

Прогноз курсу долара на 2021 рік

Українські економісти вважають, що на курс гривні та макрофінансову стабільність не вплине те, що Україні поки не вдалося домовитися про черговий транш від Міжнародного валютного фонду.

Хоча кошти, отримані від Фонду, спрямовують на поповнення валютних резервів, Нацбанк не має права їх використовувати для валютних інтервенцій та підтримки курсу гривні.

Детальний прогноз курсу долара на 2021 рік читайте в матеріалі Факти ICTV.