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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Онлайн-реєстрація на вакцинацію від Covid-19 буде запущена з березня

Онлайн-реєстрація в чергу на вакцинацію від коронавірусу вже готова до роботи і запрацює з березня 2021 року.

вакцинація

– Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федеров.

У свою чергу президент Володимир Зеленський запевнив, що за графіком постачання вакцин, щеплення буде гарантовано всім українцям. Від держави воно буде безкоштовним.

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Вакцинація в Україні

До України з Індії відправили першу партію вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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