Онлайн-реєстрація в чергу на вакцинацію від коронавірусу вже готова до роботи і запрацює з березня 2021 року.
– Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федеров.
У свою чергу президент Володимир Зеленський запевнив, що за графіком постачання вакцин, щеплення буде гарантовано всім українцям. Від держави воно буде безкоштовним.
Вакцинація в Україні
До України з Індії відправили першу партію вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
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