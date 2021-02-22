Онлайн-реєстрація в чергу на вакцинацію від коронавірусу вже готова до роботи і запрацює з березня 2021 року.

– Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федеров.

У свою чергу президент Володимир Зеленський запевнив, що за графіком постачання вакцин, щеплення буде гарантовано всім українцям. Від держави воно буде безкоштовним.

Вакцинація в Україні

До України з Індії відправили першу партію вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.